Polizei Köln

POL-K: 230707-3-K Radfahrerin beim Abbiegen angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einer Englisch sprechenden Autofahrerin, die am Donnerstagmorgen (6. Juli) gegen 9 Uhr mit ihrem Wagen eine Fahrradfahrerin (27) auf der Inneren Kanalstraße angefahren haben soll. Die etwa 30 Jahre alte Fahrerin war nach ersten Erkenntnissen mit ihrem grauen Wagen auf der Merheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Abbiegen auf die Innere Kanalstraße erfasste sie die Radfahrerin, die ebenfalls bei "Grün" in Richtung Innenstadt unterwegs war. Laut Zeugenaussagen habe die braunhaarige Frau lediglich die Scheibe heruntergelassen und die leichtverletzte 27-Jährige angesprochen, bevor sie in Richtung Autobahn davon fuhr. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/iv)

