Polizei Köln

POL-K: 230706-3-K Zwei Radfahrer bei Unfällen im Stadtgebiet schwer verletzt

Köln (ots)

Am Mittwoch (05. Juli) sind bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Ehrenfeld und Nippes zwei Radfahrende (m57, w71) schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Unfälle im Detail: Köln (Ehrenfeld), Ehrenfeldgürtel/Venloer Straße Gegen 10.30 Uhr stürzte eine 71-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec ohne Fremdbeteiligung an der Kreuzung Ehrenfeldgürtel/Venloer Straße. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach eigenen Angaben war sie auf dem Radweg in Richtung Vogelsanger Straße unterwegs, als sie in einer Senke die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Köln (Nippes), Mauenheimer Gürtel Zeugenangaben zufolge soll der 57-jährige Radfahrer gegen 19.00 Uhr auf dem Radweg des Mauenheimer Gürtel aus noch ungeklärten Gründen eine Vollbremsung durchgeführt haben. Er prallte mit seinem Pedelec gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Ford Fiesta eines Kölners (18). (ls/sw/kk)

