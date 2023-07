Polizei Köln

POL-K: 230706-2-K E-Scooter Fahrer kollidiert mit Opel - schwerverletzt

Köln (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer (24) ist am Mittwochabend (5. Juli) in Köln-Ehrenfeld im Bereich der Kreuzung Philippstraße / Stammstraße mit einem Opel kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen mit Kopf- und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge war der mutmaßlich vorfahrtsberechtigte Fahrer (24) des Opel gegen 19:10 Uhr von der Philippstraße in Richtung Venloer Straße unterwegs. Dort erfasste der Wagen dann den Kölner, als dieser nahezu ungebremst auf seinem Leih-Scooter aus Richtung der Stammstraße in die Kreuzung fuhr. (mc/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell