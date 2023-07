POL-OH: Alleinunfall mit leicht verletzter Person - Unfall - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Osthessen

Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Hofbieber. Am Dienstagmorgen (04.07.), gegen 6.20 Uhr, kam es in Kleinsassen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-Jährige leicht verletzt wurde. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr die Frau aus Ehrenberg mit ihrem VW Polo die Landstraße 3379 von Kleinsassen kommend in Richtung Armenhof, als sie aus noch unklarer Ursache zunächst rechts auf die Bankette geriet und anschließend linksseitig der Fahrbahn einen Hang hinunterfuhr. Nach mehreren Metern kam das Fahrzeug auf einer Wiese an einem Baum sowie einer Hecke zum Stehen. Die Fahrerin konnte selbstständig aus dem Pkw aussteigen, wurde aber dennoch zur medizinischen Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei den Unfall entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig vollgesperrt.

Unfall - Zeugen gesucht

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (03.07.). Ein 62-jähriger Bus-Fahrer befuhr gegen 12.40 Uhr die Kämmerzeller Straße in Richtung Lüdermünd. In Höhe der Hausnummer 5 kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Kleinbus-Fahrerin, welche nach aktuellem Kenntnisstand rückwärts aus dem Grundstück ausparken wollte. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

