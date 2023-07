Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradfahrer gestürzt - Frontalzusammenstoß mit Schwerverletzten - Unfall mit Kind

Motorradfahrer gestürzt

Lauterbach. Am Donnerstag (27.06.), gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die Lindenstraße in Richtung Bundesstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr geriet er nach aktuellem Kenntnisstand aus noch unklarer Ursache auf einer dort befindlichen Ölspur mit seinem Zweirad ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden von rund 400 Euro.

Frontalzusammenstoß mit Schwerverletzten

Schotten. Am Freitag (30.06.), gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mazda die Bundesstraße von Rainrod kommend in Richtung Eichelsdorf. Plötzlich geriet sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit ihrem Auto aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Kleintransporter der Marke Ford eines 56-jährigen Fahrers frontal zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich die Pkw-Fahrerin und der Fahrer des Kleintransporters sowie die 23-jährige Beifahrerin im Ford schwer. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand außerdem Sachschaden von circa 25.000 Euro

Unfall mit Kind

Lauterbach. Am Freitag (30.06.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 35-jähriger VW Touran-Fahrer die Straße "Am See" in Richtung Lindenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein siebenjähriger Junge mit seinem Fahrrad die "Caprivastraße" und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen die Straße "Am See" passieren. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß. Der Siebenjährige verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand zudem Sachschaden von etwa 100 Euro.

