Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstähle aus Pkw - Hinweise der Polizei

Fulda (ots)

Fulda. In der Nacht zu Samstag (01.07.) kam es im Stadtteil Lehnerz zu mehreren Diebstählen aus Pkw.

Im Auersburgweg stahlen Unbekannte ein IPAD sowie eine Umhängetasche mit der Aufschrift "Goyard Paris" mit persönlichen Gegenständen aus einem roten Kia Ceed und Bargeld aus einem grauen Mercedes, einem schwarzen Mercedes sowie einem schwarzen Opel Corsa.

Zwei weitere Pkw im Blumenweg - ein grauer Passat und ein orangefarbener Hyundai - waren in der Nacht, gegen 4 Uhr, Ziel unbekannter Diebe. Dort stahlen sie Münzgeld aus den Autos, die auf Privatgrundstücken abgestellt waren.

In der Rauschenbergstraße gingen die Täter in einem Hinterhof einen grauen Mercedes an und erbeuteten ein Mobiltelefon.

Insgesamt hat das Diebesgut einen Wert von mehreren hundert Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die Ermittlungen der Polizei Fulda klären.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei eindringlich:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit - Versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - sollte Ihr Pkw in diesem Zusammenhang über automatische Verschlussverhältnisse verfügen, informieren Sie sich bitte eingehend über entsprechende Einstellungen Ihres Autos. Eine händische Überprüfung, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist, wird angeraten. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Bankunterlagen in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell