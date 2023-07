POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen (FOTO)

Bad Hersfeld (ots) - Am Samstag (01.07.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Rumänien die Kathuser Straße im Bad Hersfelder Ortsteil Sorga in Richtung B 62/Hauptstraße. Als der 28-Jährige nach links in die B 62 einbiegen wollte, übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Lkw eines 42-jährigen Friedewalders. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider ...

