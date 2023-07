Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch in Kiosk - Diebstahl von Kupferkabel

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl

Neuenstein. Arzneimittel im Gesamtwert von rund 10.000 Euro stahlen Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Straße "Am Koppelstück" in Obergeis. Der Diebstahl wurde am Freitag (30.06.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Philippsthal. Zwischen Freitag (30.06.) und Sonntag (02.07.) betraten Unbekannte unbefugt das Gelände einer Sporteinrichtung in der Straße "Am Bad". Anschließend schoben die Einbrecher den Rollladen eines dortigen Kiosks nach oben und verschafften sich so unerlaubten Zugang zu dem Geschäftsraum. Mitsamt verschiedener Süßigkeiten sowie Getränken im Gesamtwert von circa 150 Euro flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Sie hinterließen rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kupferkabel

Ludwigsau. Ein circa 250 Meter langes, rund sechs Zentimeter dickes Kupferkabel entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (30.06.) und Sonntag (02.07.) von einer Baustelle in der Straße "Im Fuldatal" in Mecklar. Zunächst hatten die Täter ein Vorhängeschloss eines Stromkastens gewaltsam geöffnet, um an das Starkstromkabel zu gelangen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 25.000 Euro. Außerdem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

