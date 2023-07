POL-OH: Versuchter Einbruch in Jugendeinrichtung

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Diebstahl Neuenstein. Arzneimittel im Gesamtwert von rund 10.000 Euro stahlen Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Straße "Am Koppelstück" in Obergeis. Der Diebstahl wurde am Freitag (30.06.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

