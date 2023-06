Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auffahrunfall auf Landstraße

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Landesstraße 575;

Unfallzeit: 20.06.20223, 13.05 Uhr;

Fünf Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Ahaus. Zu dem Auffahrunfall auf der Landesstraße 575 kam es am Dienstag gegen 13.05 Uhr. Als eine 34 Jahre alte Ahauserin von der Landesstraße nach rechts in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, fuhr ein 23 Jahre alter Rosendahler auf. Beide waren in Richtung Legden unterwegs. Diese sowie die im Wagen des Rosendahlers sitzende 24-jährige Beifahrerin und zwei Kinder (6 Monate und ein Jahr) brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell