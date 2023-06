Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto mit Steinen beworfen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Kapellenstraße;

Tatzeit: zwischen 19.06.2023, 20.30 Uhr, und 20.06.2023, 06.00 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Borken einen abgestellten Wagen mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug befand sich zum fraglichen Zeitpunkt in einer offenstehenden Garage auf einem Grundstück an der Kapellenstraße. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter das Auto mit Steinen beworfen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell