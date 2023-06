POL-BOR: Bocholt-Spork - Automat aufgebrochen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Schaffeldstraße; Tatzeit: zwischen 17.06.2023, 15.00 Uhr, und 19.06.2023, 05.30 Uhr; In einen Lagerraum eingedrungen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in Bocholt. Die Täter hatten sich an einem Metallgitter zu schaffen gemacht, um in das Gebäude zu gelangen. Der Tatort liegt auf einem eingezäunten Gelände an der Schaffeldstraße. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum ...

