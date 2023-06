Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Kassiererin abgelenkt

Borken-Weseke (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Benningsweg;

Tatzeit: 19.06.2023, 16.50 Uhr;

Mehrere hundert Euro ergaunerte hat mutmaßlich ein Unbekannter in einem Discounter in Borken-Weseke. Der circa 35 bis 40 Jahre, 1,60 bis 1,65 Meter große und dicke Mann sprach das Verkaufspersonal mehrfach am Montag gegen 16.50 Uhr an. Immer wieder wedelte der Täter mit stoppeligen schwarzen Haaren mit Geldscheinen vor der Nase einer Kassiererin. Dabei wollte er die Noten gewechselt haben. Zeitgleich redete ein offensichtlich zu dem Betrüger gehörender ebenfalls dicker Junge auf die Frau ein. Nach Schilderung der Geschädigten ist das Kind circa 12 bis 13 Jahre alt und gleichgroß wie der Mann. Beide waren in Begleitung einer circa 50 Jahre alten und 1,60 bis 1,62 Meter großen Frau. Diese hatte ihre schwarzen Haare zu einem Dutt gebunden. Sie trug einen Rock, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Strickjacke. Der Mann war mit einer beigen Jacke, einem Hemd und Jeans bekleidet. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

