POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus scheitert

Vreden (ots) - Ereignisort: Vreden, Crosewick; Ereigniszeit: 20.06.2023, 04.25 Uhr; Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen in Vreden eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Brand. In dem Gebäude mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach standen Fahrzeuge sowie andere Gerätschaften. Zudem diente es als Lagerraum für Stroh. Die Feuerwehr ...

