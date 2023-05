Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

Zeugenaufruf nach Beinaheunfall auf Parkplatz

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14.05.) kam es zu einem Beinaheunfall auf einem Parkplatz in der Göhler Straße in Oldenburg/Holstein, wobei ein vermutlich alkoholisierter Ostholsteiner fast zwei Fußgänger angefahren haben soll. Der Mann konnte nach kurzer Flucht durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Die Polizei sucht nun die beiden betroffenen Fußgänger sowie weitere Zeugen.

Gegen 03:15 Uhr wurden die Beamten zu einem Parkplatz einer Gaststätte in der Göhler Straße in Oldenburg in Holstein gerufen, da dort eine vermutlich alkoholisierte Person in einen PKW Land Rover gestiegen und losgefahren sei. Hierbei habe der Mann beinahe einen Zusammenstoß mit zwei Passanten verursacht und sei schließlich geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 35-jährige Ostholsteiner durch die Polizei unweit des Parkplatzes gestellt werden. Der Verdacht auf den Konsum von Alkohol bestätigte sich, sodass ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde.

Die beiden betroffenen Fußgänger wurden nicht mehr angetroffen und konnten folglich nicht zum Geschehen befragt werden.

Die Polizei in Oldenburg/Holstein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Fahrt des Mannes auf dem Parkplatz gesehen haben sowie die beiden Fußgänger, welche beinahe von dem PKW erfasst wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 04361-10550 zu melden.

