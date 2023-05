Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Israelsdorf

Geschwindigkeitskontrolle - In kurzer Zeit, viele Verstöße

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (16.05.) führten Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck Geschwindigkeitsmessungen im Lübecker Stadtteil Israelsdorf durch. Es wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet - auch gegen Anwohner.

Von 09 - 10 Uhr kontrollierte die Polizei in der Waldstraße in Lübeck, in Höhe der dortigen Grundschule, den fließenden Fahrzeugverkehr. In dem Bereich sind 30 km/h erlaubt.

Anlass waren Beschwerden von Anwohnern, die ein erhöhtes Verkehrsaufkommen - auch von Schwerlastverkehr - im Zusammenhang mit der Sanierung der Travemünder Allee und der damit verbundenen Sperrung der Auffahrt Israelsdorf in Richtung Lübeck beklagten. Anwohner hätten zudem den Eindruck, dass sich viele Verkehrsteilnehmer dort nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit halten.

Ein Eindruck, den nun auch die Beamtinnen und Beamten vor Ort gewonnen haben. Innerhalb einer Stunde konnten bei 20 Kraftfahrzeugführenden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Den Fahrzeugführer mit dem höchsten gemessenen Wert von 47 km/h (nach Abzug von Toleranz) erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zuzüglich Gebühren.

Bemerkenswert ist hierbei, dass sich unter den Betroffenen auch zahlreiche Anwohner befanden.

Die Polizei wird dort auch zukünftig verstärkt Kontrollen durchführen und weist daraufhin, dass es sich hier insbesondere um einen Schulweg handelt und bittet alle Verkehrsteilnehmer um entsprechende Vorsicht und Einhaltung der Verkehrsregeln.

