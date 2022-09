Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Schulfassade und Sporthalle mit Graffiti besprüht

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Mittwochmorgen die Fassaden einer Schule und einer Sporthalle in der Sigmaringer Straße mit Graffiti besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07574/921687 um Hinweise.

Inneringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 6.15 Uhr auf der derzeit eigentlich gesperrten K 8201 bei Inneringen ereignet hat. Der 51 Jahre alte Fahrer eines VW wollte von der Kreisstraße nach rechts auf einen schmalen Verbindungsweg in Richtung Hettingen abbiegen, als ihm von dort ein Holztransporter entgegenkam. Aufgrund dessen rangierte der VW-Fahrer zurück auf die K 8201. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Dacia, der auf der K 8201 von Inneringen in Richtung Harthausen unterwegs war. Der 51-jährige VW-Fahrer musste nach der Kollision durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Neben dem Unfallverursacher muss auch der 50-jährige Dacia-Fahrer mit einem Bußgeld rechnen, da er auf dem gesperrten Streckenabschnitt unterwegs war.

Sigmaringen

Diebstahl in Bekleidungsgeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Bargeld in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags haben Unbekannte am Mittwoch gegen 16.15 Uhr aus der Kasse eines Bekleidungsgeschäfts in der Fürst-Wilhelm-Straße entwendet. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Verkäuferin von einem vermeintlichen Kunden an einem Kleiderständer außerhalb des Geschäfts abgelenkt wurde und sich in der Zwischenzeit vermutlich ein zweiter Täter an der Kasse zu schaffen gemacht hatte. Der angebliche Kunde wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, kräftige Statur, lichtes Harr mit Oberglatze, südeuropäisches Erscheinungsbild, roséfarbene kurze Hose, gelbes T-Shirt. Eine weitere Zeugin nahm im Tatzeitraum zudem einen zweiten auffälligen Mann wahr, der wie folgt beschrieben wird: etwa 40 bis 50 Jahre alt, kurze braune Haare, südländisches Erscheinungsbild, trug weiße AirPods und ein FC-Bayern Trikot. Derzeit ist noch nicht geklärt, ob die beiden Personen tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat stehen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können oder andere auffällige Personen beobachtete haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

Graffiti-Sprayer festgenommen

Ein Zeuge hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Graffitisprayer auf der L 268 unterhalb der Brücke der B 32 beobachtet und die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, wollten die Tatverdächtigen mit ihrem Pkw flüchten, konnten jedoch nach einer kurzen Verfolgung mit dem Streifenwagen gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei den drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren eine Schablone sowie mehrere Spraydosen sicher. Die Männer mussten die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und gelangen nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Herbertingen

Autofahrer flüchtet alkoholisiert von Unfallstelle

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 32-Jährigen. Der Autofahrer kam am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr auf der B32 von Bad Saulgau in Richtung Herbertingen im Bereich der Galgensteige mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die dortigen Leitplanken. Als ein anderer Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle anhalten wollte, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Die hierauf verständigte Polizeistreife konnte den Flüchtigen kurze Zeit später stoppen. Weil er stark nach Alkohol roch und ein anschließender Alkoholtest etwa 1,6 Promille ergab, musste der 32-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Der durch den Verkehrsunfall insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt, verletzt wurde der Mann nicht.

Mengen

Polizei ermittelt nach Überholvorgang wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt der Polizeiposten Mengen nach einem Überholvorgang am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der L 283 zwischen Mengen und Hohentengen. Die 20-jährige Fahrerin eines Audi überholte auf dem Streckenabschnitt einen Lkw, obwohl sie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht übersehen konnte, dass die gesamte Strecke frei ist. Ein entgegenkommender Lkw und ein Pkw mussten daraufhin bis zum Stillstand abbremsen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Die Audi-Lenkerin konnte daher kurz vor dem von ihr überholten Lkw einscheren. Hierbei übersteuerte sie ihr Fahrzeug jedoch, sodass sie nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort von der Fahrbahn abkam. Der Audi kam nach mehreren Metern in einem Acker zum Stehen, zu einer Berührung mit den anderen beteiligten Fahrzeugen kam es glücklicherweise nicht. Auch die Insassen des Audi kamen mit einem Schrecken davon, sodass lediglich an dem Unfallfahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung. Auf die Audi-Fahrerin kommt eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft zu.

