Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Unfall

Lippetal (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen kam es gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Diestedder Straße, in Höhe der Hausnummer 21. Ein 25-jähriger Mann aus Warburg befuhr mit seinem Ford die Diestedder Straße aus Herzfeld kommend in Richtung Diestedde. Nach eigenen Angaben wich er einem Tier aus, das die Straße querte und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Skoda einer 27-jährigen Frau aus Lippetal, die zeitgleich die Diestedder Straße in Richtung Herzfeld befuhr. Die 27-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.(dk)

