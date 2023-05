Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung

Warstein (ots)

Am 28. Mai kam es gegen 00:20 Uhr im Herrenbergsweg zu einem Körperverletzungsdelikt. Eine 16-Jährige aus Warstein geriet im Laufe des Abends auf dem Schützenfest mit drei jugendlichen Mädchen aneinander. Diese suchten offenbar Streit und zerrten die 16-Jährige letztendlich in den Außenbereich der Festhalle. Eine der Täterinnen schüttete zunächst Wodka über den Kopf der Warsteinerin aus und warf die geleerte Flasche anschließend in Richtung der 16-Jährigen. Diese wurde am Kopf getroffen und fiel auf den Boden. Alle drei Täterinnen traten sodann auf die am Boden liegende Jugendliche ein. Die 16-Jährige wurde durch die Tritte verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung aufgenommen. (dk)

