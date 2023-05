POL-PPKO: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Koblenz (ots) - Am Abend des 30. April 2023, um ca. 20:30 Uhr, ereignete sich am Bahnhof in Spay ein tödlicher Personenunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein 41-jähriger Mann am Bahnsteig in den Gleisbereich gestürzt, wurde von einem durchfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, der Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie Notfallseelsorger ...

mehr