Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 28. Mai, 23 Uhr und dem 29. Mai, 10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Vereinsräume eines Kulturvereines in der Brüderstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst über ein auf Kipp stehendes Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Anschließend versuchten die Diebe vergeblich, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Aus den Kühlschränken entwendeten die Täter anschließend mehrere Paletten mit Getränken und flüchteten mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

