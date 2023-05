Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Robringhausen - Motorradfahrer schwer verletzt

Anröchte (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Lerchenfeldstraße, Breite Straße und der Landstraße 747. Ein 78-jähriger Mann aus Beckum befuhr mit seinem Ford die Breite Straße in Richtung Norden. Er beabsichtige die L 7447 zu queren, um die Lerchenfeldstraße weiter in Richtung Norden zu befahren. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten 70-jährigen Mann, der mit seiner Yamaha die L 747 in Richtung Osten befuhr. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Kradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(dk)

