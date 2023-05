Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Ellingsen

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 516, in Höhe der Einmündung zur Syringer Straße. Ein 29-jähriger Mann aus Ennigerloh fuhr mit seiner Triumph die B 516 aus Niederbergheim kommend in Richtung Soest. Kurz vor der Einmündung zur Syringer Straße kam der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Straßengraben und überschlug sich mit seinem Motorrad. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell