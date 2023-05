Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec entwendet

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 28. Mai, 21:30 Uhr und dem 29. Mai, 07:15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Windmühle ein. Der Einbrecher verschaffte sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zum Hausflur und entwendete ein dort abgestelltes Pedelec samt Ladegerät. Der Täter wurde videografiert und kann wie folgt beschrieben werden: Schlanke Statur, bekleidet mit einer Baseballkappe und einem Oberteil mit Kapuze. Er trug einen Rucksack mit einem unbekannten Logo darauf. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Gudereit, Model ET 3.5 in weiß. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell