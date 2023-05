POL-GS: Brand eines Motorrollers und eines Schuppens

Goslar (ots) - Seesen Am 03.05.23 meldet ein 57jähriger Anzeigeerstatter aus Seesen sein Fahrrad aus gestohlen. Das Fahrrad wurde am 02.05.23 gegen 10:00 Uhr kurzfristig vor dem Wohnhaus in der Talstraße abgestellt. Nach Rückkehr, 30 min später, stellte der Geschädigte den Verlust fest. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein silbernes Mountainbike mit Anhängekupplung und Handyhalterung am Lenker handeln. ...

