POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.05.2023

Goslar (ots) - Liebenburg -Nachmittags unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs Am 02.05.23, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 73-jähriger Liebenburger mit seinem PKW Hyundai in Dörnten angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,19 Promille. In der Folge ...

mehr