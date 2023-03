Xanten (ots) - Am Sonntag gegen 03.40 Uhr löste die Alarmanlage und eine Vernebelungsanlage an einer Spielhalle am Bruchweg aus. Polizeibeamte stellten anschließend eine zerstörte Fensterscheibe fest und umstellten zunächst das Gebäude. Nachdem ein Diensthund der Polizei im Inneren niemanden mehr angetroffen hatte, betraten die Beamten die Spielhalle. Hier hatten die Täter zwei Automaten aufgebrochen, um an Geld zu ...

mehr