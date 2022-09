Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kelleraufbruch in Mehrfamilienhaus

Suhl (ots)

~Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 13.09.2022;18:00 Uhr - 14.09.2022; 17:30 Uhr, Zugang zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis und entwendeten dort ein graues 27" E-Bike der Marke "Haibike" im Wert von ca. 2900 Euro. Vermutlich wurde der/die Täter bei seinem/ ihrem Einbruch gestört, denn ein zweites E-Bike wurde in dem Keller zurück gelassen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang etwas Ungewöhnliches mitbekommen haben, melden sie sich bitte beim Insepktionsdienst Suhl unter der Nummer: 03681/369 196.~

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell