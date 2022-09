LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Hildburghausen (ots) - In der Zeit vom 12.09.2022, 16:00 Uhr, bis 13.09.2022, 9:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in der Kastanienallee in Hildburghausen 18 laufende Meter Kupferkabel. Der oder die Täter schnitten dabei mit einem noch unbekannten Gegenstandes das Kupfererdkabel der Mathülsen auf und verursachten einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen ...

