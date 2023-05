Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Büecke - Unfall

Möhnesee (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Haarweg und Schützenstraße. Eine 64-jährige Frau aus Möhnesee befuhr mit ihrem VW den Haarweg in Richtung Westen. Sie beabsichtigte nach links in die Schützenstraße abzubiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten aus westlicher Richtung kommenden 16-jährigen Fahrer einer Aprilia. Der Lippstädter versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte auf die Fahrbahn und wurde verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die 64-Jährige erlitt einen Schock.(dk)

