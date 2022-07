Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 8. Juli gegen 22 Uhr kam es in der Lindenstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die Lindenstraße in Richtung Paul-Egell-Straße in Speyer. An der dortigen Fußgängerfurt begab sich eine 67-jährige Speyrerin mit ihren zwei Hunden über die Straße und wurde von dem Mercedes erfasst. Beim Aufprall wurde ein Hund so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fußgängerin erlitt Prellungen, Schürfwunden und Schmerzen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

