Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Streitigkeiten

Warstein (ots)

Am 28. Mai kam es gegen 01:30 Uhr auf dem Schützenfest in Warstein zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Ein 20-jähriger Mann aus Warstein war im Laufe des Abends offenbar bereits mit mehreren jungen Männern im Alter zwischen 16 und 19 Jahren aneinandergeraten. Ein Zeuge konnte zur Tatzeit beobachten, dass der 20-Jährige im Bereich der Straße Herrenbergsweg von der Gruppe junger Männer umkreist wurde. Es kam zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Einer der Männer aus der Gruppe soll dem Geschädigten Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Der 20-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes aufgenommen.(dk)

