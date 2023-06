POL-EL: Meppen - Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht

Lengerich (ots) - Zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr, und Freitag, 17.00 Uhr, kam es in der Eichenallee in Lengerich zu einem Einbruch auf einem Sportplatz. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Umkleidegebäude ein. Beute machten die Täter nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer: 05902 949620 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

