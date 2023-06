Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pfeiler angefahren und geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kurt-Schumacher-Platz;

Unfallzeit: 19.06.2023, 10.00 Uhr (Feststellzeit);

Einen gemauerten Pfosten beschädigt hat ein Unbekannter in Gronau am Kurt-Schumacher-Platz. Mitarbeiter der Stadt Gronau meldeten den Schaden am Montagmorgen. Lose Klinker lagen im Umfeld der Unfallstelle. An dem gelben Mauerwerk hat der Verursacher graue Lacksplitter hinterlassen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

