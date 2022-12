Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei zog betrunkenen Autofahrer auf der BAB 14 aus dem Verkehr

Grabow (ots)

Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei auf der BAB 14 bei Grabow einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Beim 50-jährigen Fahrer stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille fest. Der 50-Jährige war zuvor auf der BAB 14 bei Schwerin einem LKW-Fahrer durch seine äußerst unsichere Fahrweise aufgefallen. So soll der Autofahrer in Schlangenlinien fahrend mit verhältnismäßig geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurden am Auto des 50-Jährigen erhebliche Beschädigungen festgestellt, die auf einen Verkehrsunfall deuten. Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach der mutmaßlichen Unfallstelle. Gegen den Autofahrer ist unterdessen Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden. Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des Mannes sicher und brachte ihn zur Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell