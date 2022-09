Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neptunbrunnen beschmiert

Weimar (ots)

Im Zeitraum von Freitagnacht auf Sonntagvormittag wurde der unter Denkmalschutz stehende Neptunbrunnen auf dem Marktplatz Weimar durch unbekannte Täter mittels schwarzer Sprühfarbe großflächig beschmiert. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von circa tausend Euro verursacht. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei Weimar bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sich telefonisch an 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell