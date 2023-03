Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl und Einbruch in Wohngebiet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag, 19. März, auf Montag, 20. März, am Everdings Hof und Am Eversbach einen Diebstahl sowie einen Einbruch begangen

Ein Reihenhaus am Everdings Hof war eines der Ziele: Durch eine unverschlossene Terrassentür gelangten der oder die Einbrecher ins Haus und durchwühlten mehrere Schränke und Behältnisse. Das Diebesgut: Schmuck.

Nur wenige Häuser weiter durchwühlten die Unbekannten die Schränke in einer unverschlossenen Garage. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde hier allerdings nichts gestohlen. Anders als aus dem Garten eines weiteren Hauses: Durch ein nicht verschlossenes Tor gelangten der oder die Täter in den Garten, durchwühlten Werkzeug und entwendeten eine schwarze Winterjacke der Marke "Nike", die auf der Terrasse lag.

Bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte Am Eversbach scheiterten die Täter: Hier drückten sie die Jalousie einer Terrassentür teilweise hoch, gelangten allerdings nicht ins Haus.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell