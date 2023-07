POL-K: 230704-6-K Versuchte Raubüberfälle auf zwei Mädchen in Buchheim - Zeugensuche

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach zwei etwa 18-22 Jahre alten Männern, die am Dienstagabend (4. Juli) in Leverkusen-Manfort einen Radfahrer (24) attackiert und sein E-Bike und seinen Rucksack geraubt haben sollen. Rettungskräfte brachten den Leverkusener mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Laut des Angegriffenen sollen die jungen Männer etwa 1,85 ...

mehr