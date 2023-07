Polizei Köln

POL-K: 230705-3-K Polizei vollstreckt Haftbefehl nach räuberischem Diebstahl in Wohnung zweier Senioren - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben am Dienstagmittag (4. Juli) in der Berliner Straße in Köln-Mülheim einen Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Trickdieb (24) vollstreckt. Die Ermittler stellten bei der Durchsuchung der Wohnung mehrere tausend Euro Bargeld und Handys sicher. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, sich am Donnerstagmittag (29. Juni) als angeblicher Hausmeister Zutritt zu einer Wohnung zweier Senioren (w84, m88) verschafft zu haben. Während er die Senioren mehrere Heizkörper aufdrehen lies, griff er nach dem Bargeld im Tresor. Bei seiner Flucht soll er die 84-Jährige zur Seite geschubst haben, als diese den Diebstahl bemerkte und versucht hatte, ihn an seiner Flucht zu hindern. Zudem steht er im Verdacht, sich im letzten Jahr bei mindestens drei weiteren Seniorinnen (83, 84, 85) als falscher Hausmeister und in zwei Fällen als Freund eines Enkels ausgeben und sich so Zutritt zu ihren Wohnungen verschafft zu haben. Dort durchsuchte er die Wohnungen nach Wertgegenständen und flüchtete bislang unerkannt mit seiner Beute. Ein Haftrichter schickte den Mann nun in Untersuchungshaft. (ls/sw/kk)

