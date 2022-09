POL-WAF: Ahlen. Zwei Jugendliche Radfahrer gesucht

Warendorf (ots) - Gesucht werden zwei Männer, die vermutlich an einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde beteiligt waren. Ein gelber Renault Megane ist am Freitag (16.09.2022, 20.15 Uhr) angefahren und vorne rechts beschädigt worden. Das Auto stand in der Straße Kleygarten. Zeugen hörten zunächst einen Knall und beobachteten anschließend zwei Männer in einem weißen Renault Twingo. Diese stiegen ungefähr auf ...

