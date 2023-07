Polizei Köln

POL-K: 230704-3-K Polizei vollstreckt Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss gegen "falschen Bankmitarbeiter"

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (4. Juli) haben Beamte der Kripo Köln eine Wohnung in Köln Rodenkirchen durchsucht und einen richterlichen Haftbefehl gegen den 26 Jahre alten Bewohner vollstreckt. Durchsuchungskräfte stellten in der Wohnung auf der Siegstraße mehrere Mobiltelefone und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher.

Der mutmaßliche Betrüger soll sich bei drei Seniorinnen (87, 92, 98) in Köln als falscher Bankmitarbeiter ausgegeben und ihnen vorgegaukelt haben, dass ihre Konten gesperrt seien. Mit den durch die Seniorinnen ausgehändigten Bankkarten samt Geheimzahl soll der 26-Jährige anschließend mehrere tausend Euro Bargeld ergaunert haben. Ein Richter schickte den mutmaßlichen Betrüger in Untersuchungshaft. (ls/sw/iv)

