Polizei Köln

POL-K: 230604-2-K Jugendgruppe behindert Landung von Rettungshubschrauber - Strafanzeige

Köln (ots)

Eine Gruppe junger Menschen hat am Montagabend (3. Juli) die Landung eines Rettungshubschraubers in Köln-Chorweiler behindert. Einsatzkräfte der Polizei Köln stellten die Personalien von zehn jungen Männern und Frauen im Alter von 14 bis 19 Jahren fest und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ein.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Pilot den "Christoph Rheinland" gegen 21 Uhr aufgrund eines Rettungseinsatzes auf dem Pariser Platz zu landen. Trotz Ansprache der Polizisten mittels Lautsprecher liefen die Jugendlichen auf die Platzfläche, versuchten den Hubschrauber "heranzuwinken" und stoppten somit den Landeanflug des Hubschrauberpiloten. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizisten rannte die Jugendgruppe vom Platz. Weitere hinzugerufene Einsatzkräfte stellten einige der Personen anschließend in der Nähe des Pariser Platzes. Da sich der Einsatz des Hubschraubers, der aufgrund eines internistischen Notfalls angefordert wurde, in der Zwischenzeit erübrigt hatte, setzen die Piloten nicht mehr zur Landung an. (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell