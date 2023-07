POL-K: 230703-5-K/RBK Toyota-Fahrer (16) nach Verfolgungsfahrt durch Porz gestoppt - Mietwagen, Mobiltelefon und Bargeld beschlagnahmt

Köln (ots) - Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Anwohners (45) haben Polizisten nach einem Einbruch in der Daverkusenstraße in Merkenich am Samstagabend (1. Juli) zwei Jugendliche (14, 16) noch in Tatortnähe gestellt. Nach ersten Erkenntnissen soll die 14-Jährige gegen 20.15 Uhr durch ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus geklettert sein und ...

mehr