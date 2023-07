POL-K: 230703-2-K Regenbogenfahne angezündet - Begleiter mit Waffen in der Verbotszone

Köln (ots) - Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Donnerstagnachmittag (29. Juni) eine 32 Jahre alte Frau an einem Geldautomaten in der Südstadt vorläufig festgenommen. Die Zivilfahnder schlugen zu, als sie gegen 16 Uhr versuchte mit mehreren mutmaßlich gestohlenen Kreditkarten an einem Bankautomaten am Chlodwigplatz Geld abzuheben. Ihnen war die 32-Jährige ...

