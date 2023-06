Polizei Köln

POL-K: 230630-1-K/BAB Auto überschlägt sich auf der A4 - ein Schwerverletzter

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 hat sich am frühen Freitagmorgen (30. Juni) ein 40 Jahre alter Audi-Fahrer mit seinem Q8 überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Laut Zeugen war der der Mann mit seinem Geländewagen gegen 4.30 Uhr in Fahrtrichtung Heerlen unterwegs. Plötzlich soll der Audi in Höhe der Anschlussstelle Weisweiler ins Schleudern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung neben dem Fahrstreifen hochgefahren sein. Anschließend hatte sich der Wagen mehrfach überschlagen und war auf der Fahrerseite liegend auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell