Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen Mann?

Schmallenberg (ots)

Am 03. Mai 2023 wurde einer Dame ein Portemonnaie in einem Discounter in Schmallenberg gestohlen. Anschließend hob der vermeintliche Dieb mit der EC-Karte und der zugehörigen PIN Geld an einem Geldautomaten ab. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt diesen Mann? Weitere Informationen und Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/108902 Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

