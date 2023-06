POL-K: 230629-4-K Öffentlichkeitsfahndung nach lebensgefährdender Attacke in der Kölner Südstadt - Fotos

Köln (ots) - Bei dem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 92 Jahre alter Mann am späten Mittwochnachmittag (28. Juni) auf der Bonner Straße im Stadtteil Bayenthal schwere Verletzungen an Hüfte und Oberschenkel zugezogen. Der Senior war gegen 16.45 Uhr in Richtung Verteilerkreis unterwegs, als er in einer Baustelle an einem stehenden Linienbus vorbeifahren wollte. Dabei blieb der 92-Jährige mit dem Vorderreifen ...

