Polizei Köln

POL-K: 230629-5-K Präsenzeinsatz an den Brennpunkten Ebertplatz und Neumarkt - Festnahmen - Drogen beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (28. Juni) haben Beamte des "Einsatztrupp Präsenz" mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei bei einem mehrstündigen Einsatz gegen Dealer an innerstädtischen Brennpunkten Heroin, geringe Mengen Kokain sowie Cannabis beschlagnahmt. Polizisten nahmen zwei mutmaßliche Dealer vorläufig fest.

Ebertplatz:

Bei dem Einsatz am Ebertplatz nahmen die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr einen 40-Jährigen vorläufig fest, in dessen Taschen sie 13 Verkaufseinheiten Heroin und Kokain fanden. Er soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen sechs weitere Personen leiteten die Polizisten Strafverfahren wegen Drogendelikten ein - vier von ihnen erhielten einen Platzverweis. Ein Küchenmesser, das einer der Männer bei sich hatte, stellten die Beamten zur Gefahrenabwehr sicher. Zwei Männer (27, 31) die ein aktuelles Bereichsbetretungsverbot für den Ebertplatz hatten, nahmen die Einsatzkräfte zur Durchsetzung vorläufig in Gewahrsam.

Wie wichtig Kontrollen am Brennpunkt Ebertplatz sind, zeigte sich in der Nacht. Gegen 1.30 Uhr alarmierten Passanten die Polizei, als sie eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig der U-Bahn beobachteten. Der 26-jährige Tatverdächtige soll einen 39-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche schwer verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit Schnittwunden am Oberkörper in eine Klinik. Polizisten trafen den 26-Jährigen im Rahmen der Fahndung um kurz vor 3 Uhr auf dem Eigelstein an und nahmen ihn vorläufig fest. Der aus Guinea stammende Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Neumarkt:

Auch am Neumarkt waren Polizisten ab dem frühen Nachmittag zur Bekämpfung des Drogenhandels unterwegs. Sie nahmen einen mutmaßlichen Drogendealer (42) nach kurzer Verfolgung wegen des Verdachtes des Handels mit Heroin fest. Beamte überwältigten ihn auf der Cäcilienstaße und stellten bei ihm 19 Verkaufseinheiten Heroin sicher. Als ein Streit unter Drogenabhängigen, bei dem einer der Beteiligten eine Eisenkette in seinen Händen hielt, zu eskalieren drohte, schritten die Polizisten ein. Es gelang ihnen, die Situation zu beruhigen. (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell