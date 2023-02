Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gewaltattacke im Zug

Bild-Infos

Download

Wetzlar (ots)

Zu einer körperlichen Attacke kam es gestern Abend (23.2 / 18:27 Uhr) auf der Zugfahrt von Limburg in Richtung Gießen. Dabei wurde ein 36-Jähriger kurz vor dem Ausstieg aus dem Zug der Hessischen Landesbahn (Zugnummer: 24835) im Bahnhof Wetzlar mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Durch den Schlag erlitt der 36-jähriger Mann leichte Verletzungen im Gesichtsbereich und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Täterbeschreibung

Der Mann soll circa 185cm groß gewesen sein. Er trug eine grüne Cargo-Jacke und eine goldfarbene Uhr. Er war von schlanker Statur und hatte dunkelblondes Haar. Auffällig war die Tätowierung im Halsbereich (drei Buchstaben mit Flügeln) sowie der Kinnbart.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell