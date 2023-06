Polizei Köln

POL-K: 230630-2-K Zivilbeamte stellen mutmaßliche Taschendiebin an Geldautomaten - Festnahme

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Donnerstagnachmittag (29. Juni) eine 32 Jahre alte Frau an einem Geldautomaten in der Südstadt vorläufig festgenommen. Die Zivilfahnder schlugen zu, als sie gegen 16 Uhr versuchte mit mehreren mutmaßlich gestohlenen Kreditkarten an einem Bankautomaten am Chlodwigplatz Geld abzuheben. Ihnen war die 32-Jährige zuvor aufgefallen, als sie sich auffällig für die Wertgegenstände der Passanten interessiert hatte. Die Beamten stellten die Kreditkarten sicher und prüfen nun ob die sie für weitere Taten verantwortlich ist.

Informationen zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/ (sw/iv)

